Milan, con Raiola si parlerà anche di Dumfries

Il terzino destro del PSV Eindhoven sarà probabilmente uno dei temi toccati dal Milan con Mino Raiola. Da tempo Denzel Dumfries piace al club rossonero.

Il Milan presto si siederà al tavolo con Mino Raiola per parlare del futuro di alcuni giocatori rossoneri. In primis Gianluigi Donnarumma, ma anche Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli.

Ma tra gli argomenti della discussione potrebbe spuntare anche Denzel Dumfries, terzino destro del PSV Eindhoven assistito dal noto agente campano. Considerando il probabile addio di Davide Calabria, il club rossonero andrà alla ricerca di un innesto in quella posizione.

Il giovane Pierre Kalulu del Lione è troppo acerbo per poter essere un titolare. Quindi il Milan deve prendere un laterale di spessore maggiore. Dumfries può essere un profilo adatto alle esigenze della squadra.

Il 24enne nato a Rotterdam viene da due ottime stagioni nel PSV Eindhoven e ha giocato anche in Champions League. Inoltre, ha messo insieme anche 9 presenza con la maglia dell’Olanda. Sembra pronto per fare il salto in un campionato più impegnativo come la Serie A.

Dumfries è un terzino dotato fisicamente (189 centimetri per 80 chilogrammi), è esplosivo e veloce. La personalità non gli manca e possiede anche una buona tecnica. Con il suo piede destro riesce a servire buoni assist ai compagni. Nell’ultima stagione è anche andato in gol per ben otto volte. Dispone ancora di margini di miglioramento e l’approdo in una lega importante può aiutarlo a crescere.

