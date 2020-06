Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Koopmeiners: c’è il prezzo

Il Milan non ha smesso di prendere in considerazione Teun Koopmeiners per rinforzare la mediana. Il talento olandese è stato oggetto di un nuovo sondaggio.

Non solo Dominik Szoboszlai. Il Milan ha anche altre idee per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima sessione del calciomercato.

Una di queste corrisponde al nome di Teun Koopmeiners, capitano dell’AZ Alkmaar. Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che ci sono stati nuovi contatti in questi giorni. Hendrik Almstadt, braccio destro di Ivan Gazidis, ha telefonato a Rob Jensen dell’agenzia Wasserman. Quest’ultima si occupa di curare gli interessi del giocatore olandese.

LEGGI ANCHE -> KJAER-MILAN, RISCATTO O NO? LA SITUAZIONE

Calciomercato Milan, la valutazione di Koopmeiners

Il 22enne nato a Castricum non è un profilo alternativo a Szoboszlai. Infatti, i due possono tranquillamente giocare insieme. Koopmeiners in Olanda viene paragonato a Mark van Bommel, gioca come mediano davanti alla difesa nel 4-2-3-1 dell’AZ Alkamaar.

Il prezzo del suo cartellino viene valutato circa 15 milioni di euro, cifra che il Milan ritiene abbordabile. Ma il club rossonero per il centrocampo ha come priorità quella di chiudere prima per Szoboszlai e solo in un secondo momento di prendere un altro rinforzo nel reparto.

Matyas Esterhazy, agente del giocatore ungherese, dovrebbe essere a Milano nei prossimi giorni. Il Milan potrebbe decidere di effettuare l’accelerata decisiva per assicurarsi il gioiello del Salisburgo. La valutazione si aggira sui 25 milioni e il Diavolo deve stare attento alla concorrenza di club italiani ed esteri.

LEGGI ANCHE -> IL MILAN HA DECISO COSA FARE CON SAELEMAEKERS