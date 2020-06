Calciomercato Milan – Szoboszlai, agente atteso in città 

Milan, accelerata per Dominik Szoboszlai e non solo. Mentre l’agente del talento del Salisburgo è atteso in città, si registrano nel frattempo contatti anche per un altro obiettivo.

Milan, si riscaldano le piste relative a Dominik Szoboszlai e Teun Koopmeiners per la mediana rossonera. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Perché sarà proprio in mediana, lì dove partiranno Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia e forse non solo, che partirà la rivoluzione firmata Ralf Rangnick.

Una mezzala e un mediano. Due profili – evidenzia il quotidiano – che potrebbero spingere Ismael Bennacer a muoversi come interno e libero dunque da compiti difensivi. Quelli che invece potrebbe eseguire eccome Koopmeiners, capitano dell’Az Alkmaar considerato in patria un nuovo Mark Van Bommel. Scudo perfetto davanti alla difesa, è anche uno specialista dai calci piazzati.

Il Milan lo segue da mesi e l’ultimo contatto risale proprio a qualche giorno fa, con una chiamata di Hendrik Almstadt all’agenzia che cura gli interessi sportivi del classe 98. Il prezzo, di circa 15 milioni di euro, è ancora gestibile ma il Diavolo aspetterà prima di affondare il colpo. E lo farà perché l’obiettivo principale per la mediana è Szoboszlai del Salisburgo.

L’ungherese è infatti un pupillo di Rangnick, il quale farebbe carte false per portarlo in rossonero. Il problema è la concorrenza, perché sul classe 2000 ci sono anche Paris Saint-Germain, Arsenal, Borussia Dortmund, Napoli e Lazio. Serve un’accelerata significativa per evitare un’asta che porterebbe il prezzo oltre i 25 milioni. Ed è per questo – svela Ts – che il suo agente, Matyas Esterhazy, è atteso a Milano nei prossimi giorni.

