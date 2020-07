Infortunio Castillejo, le condizioni dell’esterno del Milan

Castillejo si è infortunato nel corso di Spal-Milan poco dopo la rete di Valori. Le ultime news sulle condizioni dell’esterno rossonero.

Una brutta notizia per Stefano Pioli. Nel corso di Spal–Milan, poco dopo il gol di Valoti, Samu Castillejo si è infortunato in seguito ad una corsa. Si tratta molto probabilmente di uno stiramento. Infatti lo spagnolo ha chiesto immediatamente il cambio.

Al suo posto Pioli ha mandato in campo Alexis Saelemaekers, fresco di riscatto dall’Anderlecht per 7 milioni di euro. L’ufficialità è arrivata oggi pomeriggio. Il belga ha fatto bene contro la Roma e l’allenatore ha voluto premiarlo con questo ingresso. L’infortunio di Castillejo però è un colpo duro per il Milan. Stava facendo bene in questa ripresa, con tanto di gol anche contro il Lecce (il primo in stagione). Ora deve farne a meno.

Infortunio Castillejo, tempi di recupero

Impossibile al momento parlare di tempi di recupero, ne sapremo di più fra la fine del primo tempo e nel post-gara. Molto probabilmente si tratta di uno stiramento, quindi qualche settimana di stop ci vorrà di sicuro. Un’assenza, come detto, molto pesante per il Diavolo. Castillejo è diventato un giocatore importante e senza di lui manca l’esterno di estro e fantasia.

Peccato. Il Milan aveva appena ritrovato Zlatan Ibrahimovic, presente oggi in panchina dopo l’infortunio al polpaccio. Se lo svedese rientra, Castillejo è costretto ai box. Oggi al suo posto è entrato Saelemaekers ma Pioli ha anche la carta Giacomo Bonaventura. In quel caso Lucas Paquetà andrebbe a giocare da esterno destro.

Siamo in attesa di aggiornamenti da Ferrara sull’infortunio di Castillejo. Se ne saprà di più già fra qualche minuto. La speranza è che non si tratti di uno stiramento, ma vista la dinamica dell’infortunio i dubbi sono molto pochi. Intanto il giocatore è rientrato in panchina zoppicante e con il flessore destro fasciato.

