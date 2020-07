Kjaer, l’agente: “Simon immagina il suo futuro al Milan”

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ribadisce che l’esperto difensore danese vuole rimanere al Milan anche nella prossima stagione. Spera nel riscatto.

Simon Kjaer è arrivato a Milanello in punta di piedi e poi è riuscito a prendersi il posto da titolare. Oggi tutti nell’ambiente pensano sia giusto riscattare il suo cartellino dal Siviglia.

Al Milan bastano circa 2,5 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il difensore danese. Il suo impatto in termini di rendimento e di feeling con lo spogliatoio è stato molto buono. Sarebbe un errore non confermarlo per la prossima stagione.

Mikkel Beck, agente di Kjaer, a Sportmediaset ha confermato che il giocatore rimarrà in rossonero fino ad agosto per concludere il campionato: «Milan e Siviglia hanno trovato l’accordo per estendere il prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione».

Inoltre, Beck ha anche ribadito che l’obiettivo dell’ex centrale di Palermo e Roma è quello di rimanere a Milano: «Kjaer vede il suo futuro al Milan e la situazione coronavirus non ha cambiato la sua prospettiva. Sta facendo un lavoro fantastico in rossonero con ottime prestazioni e buoni risultati. La squadra è migliorata da quando è arrivato a gennaio e il modo in cui lo hanno accolto i tifosi è stato straordinario».

