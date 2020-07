Kouassi, niente Milan: ufficiale la firma col Bayern Monaco

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan: il 19enne Tanguy Kouassi, infatti, ha firmato col Bayern Monaco dopo i recenti tentativi rossoneri. Ecco il comunicato tedesco.

Ora è ufficiale: Tanguy Kouassi è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Ad annunciarlo è la stessa società tedesca attraverso il proprio sito ufficiale, ecco il comunicato:

“L’FC Bayern ha firmato un contratto con Tanguy Nianzou Kouassi. Il 18enne francese arriva da Parigi Saint-Germain e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Si tratta di un giocartore versatile sulla linea arretrata, ma la sua posizione principale è al centro della difesa. Oltre alla cittadinanza francese, il piede destro ha anche un passaporto della Costa d’Avorio”.

Il 18enne sbarca in Bundesliga a parametro zero dopo essere stato seguito con attenzione anche dal Diavolo. C’è stata anche un’offerta da parte del club rossonero, ma nulla da fare. Era un profilo parecchio gradito a Ralf Rangnick e in pienissima linea con Elliott Management Corporation, data l’età e la prospettiva.

Il futuro del giocatore, invece, sarà in Germania: “Sono molto felice di poter giocare per il Bayern Monaco, è un club di grande tradizione. Spero vivamente di guadagnarmi il mio spazio e lavorerò sodo per riuscirci”, ha commentato entusiasta il classe 2002 ai canali ufficiali della società bavarese.

