Milan, rischio beffa per Szoboszlai: il Napoli incontra l’agente

Gennaro Gattuso può beffare il Milan. Come infatti riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli ha già fissato un incontro con l’agente di Dominik Szoboszlai. Ecco cosa sta succedendo per il pupillo di Ralf Rangnick.

Tuttavia si registra una pericolosa incursione partenopea per il talento classe 2.000. Con Allan che può approdare all’Everton di Carlo Ancelotti per 30-35 milioni di euro, la dirigenza campana avrebbe messo gli occhi proprio sul 19enne per sostituire il brasiliano.

Il club rossonero resta sullo sfondo ma passa in posizione di svantaggio. Soprattutto considerando che a gennaio – rivela il collega – Zvonimir Boban aveva addirittura trovato un accordo per il talentuoso jolly di centrocampo. Ma la società di Aurelio De Laurentiis ora è avanti e spera di riuscire ad anticipare eventuali mosse future di Rangnick.

