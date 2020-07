Repubblica – Milan, Arnault insiste: vertice con Elliott per l’acquisto

Milan-Arnault, La Repubblica oggi in edicola rilancia: secondo il quotidiano, malgrado le smentite di facciate, è in arrivo un clamoroso colpo di scena in casa rossonera.

Milan, Arnault e il sogno Massimiliano Allegri: La Repubblica oggi in edicola rilancia la bomba. Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano, sarebbero ore convulse queste sull’asse Parigi, Londra e Salisburgo. Tant’è che a breve, secondo fonti della finanza inglese, ci sarà un incontro importante tra Bernand Arnault e Gordon Singer.

L’obiettivo del patron di Lvmhh sarebbe rimasto lo stesso: usufruire del potere mediatico del calcio e del marchio della squara italiana più titolata al mondo per sbarcare nella città della moda e del lusso per nuovi e grandiosi business. In più ora anche ci sarebbe il discorso stadio a far gola, un valore aggiunto che attirerebbe qualsiasi potenziale acquirente.

Le cifre, evidenzia sempre il quotidiano, sarebbero le stesse: poco meno di un miliardo di euro. A quel punto la nuova proprietà punterebbe subito su un nome pesante per ripartire, e questo corrisponde al profilo dell’ex rossonero Allegri.

L’intrigo internazionale però si infittisce. Perché se da un asso arrivano tali informazioni, dall’altro – riferisce sempre il giornale – dalla sede salisburghese della Red Bull arrivano conferme sull’approdo di Ralf Rangnick in Lombardia. Due societari contrapposti. Forse Elliott si è semplicemente cautelato, e chissà che ora non possa esserci un clamoroso colpo di scena all’orizzonte…

LEGGI ANCHE: HA RIFIUTATO IL RINNOVO, VUOLE IL MILAN!