Calciomercato Milan – Rinnovo rifiutato: futuro rossonero

Il mediano irlandese non è più un giocatore del Burnley. Hendrick ha già preso la sua decisione per il futuro, rifiutando altre opzioni.

Dall’Inghilterra, precisamente dal canale Sky Sports UK, arriva un’interessante notizia riguardante anche il mercato del Milan.

Il mediano Jeff Hendrick ha deciso di svincolarsi. Rifiutate tutte le proposte di rinnovo del Burnley, la società con cui vanta un contratto in scadenza proprio nella giornata di oggi.

Da domani Hendrick sarà dunque un calciatore a costo zero, libero da ogni vincolo contrattuale e con tutto il diritto di scegliere personalmente il proprio futuro.

E tale scelta si chiama Milan: pare proprio che l’irlandese, sondato e contattato nel mese scorso dai rossoneri, abbia deciso di giocare in Serie A l’anno prossimo.

Hendrick avrebbe fatto sapere ai suoi agenti di volere solo il Milan. Secco no al Burnley ed a tutte le altre società (inglesi e non) che si sono fatte vive per sondare la sua disponibilità.

Pare dunque che il Milan dopo Kalulu stia per mettere a segno un altro colpaccio a parametro zero. Un mediano di fisicità ed esperienza che potrebbe diventare ottima alternativa per il centrocampo rossonero.

LEGGI ANCHE -> LEONARDO INSIDIA I TALENTI DEL MILAN