Tonali all’Inter, Marotta allo scoperto

Ormai non è più un segreto. Sandro Tonali è uno degli obiettivi primari dell’Inter. Il centrocampista piace parecchio anche al Milan ma i cugini sembrano davvero in vantaggio nella corsa al calciatore del Brescia.

Beppe Marotta – intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ – non ha nascosto l’interesse per Tonali: “Credo che piaccia non solo a me ma anche a tantissimi italiani esperti di calcio – afferma il dirigente nerazzurro – Oggi è del Brescia e non ci siamo ancora confrontati anche se i rapporti con Cellino sono ottimali”.

