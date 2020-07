Spal- Milan, Saelemaekers: “Giorno importante. Ibra fondamentale”

Prima del calcio d’inizio di SPAL-Milan ha parlato Alexis Saelemaekers. Ecco le parole del calciatore rossonero ai microfoni di MilanTv.

Giornata speciale per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Milan, con il riscatto. Prima del fischio iniziale della sfida contro la Spal ha così parlato il belga: “E’ un giorno importante – ammette ai microfoni di ‘MilanTv’ – Sono davvero felice per me e per la mia famiglia che mi è stata vicino. Dobbiamo confermare la prestazione fatta con la Roma. Abbiamo guadagnato confidenza anche in vista dei match contro Lazio e Juventus”.

Ritorno di Ibra – “Il suo ritorno è una buona notizia per il Milan. Ibrahimovic è il più forte giocatore della squadra, la sua esperienza e il suo talento potranno aiutarci nell’affrontare questa partita e il resto del campionato. Lui è tornato veramente bene dall’infortunio”.

