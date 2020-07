Il Milan guarda ancora in Francia: possibile nuovo colpo dopo Kalulu. Arriva dal Saint-Etienne ed è un “pupillo” di Rangnick.

Il Milan del futuro avrà probabilmente una forte influenza francese. Preso Kalulu, che ha già sostenuto le visite mediche, la dirigenza rossonera guarda ancora in Francia. Ralf Rangnick, che attende l’ufficialità per iniziare a muoversi concretamente, ha individuato un altro nome che potrebbe aggiungere alla rosa.

Si tratta di un altro difensore, ma che gioca al centro: è Wesley Fofana, un profilo che è già stato accostato al Milan in passato. Come scrive il giornalista Nicolò Schira, Rangnick voleva questo giocatore al Lipsia, adesso potrebbe chiederlo al Diavolo. Almstadt e Moncada, che acquisteranno peso nel nuovo Milan, lo starebbero seguendo con attenzione.

Fofana è un classe 2000, gioca nel Saint-Etienne e ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Non è quindi prossimo allo svincolo, ma i rossoneri potrebbero comunque acquistarlo per una cifra bassa. Secondo Transfermarkt il suo valore è di 5 milioni e mezzo. Alto 1,90 m, ha un fisico possente ed è molto bravo nello stacco di testa.

Un difensore davvero molto interessante che potrebbe andare a completare il reparto difensivo dei rossoneri. Il suo profilo si sposa perfettamente con le prerogative di Rangnick, Gazidis e del progetto Elliott Management.

#ACMilan are still interested in #SaintEtienne central defender Wesley #Fofana. #Rangnick wanted him at #Leipzig last year. Instead #Almstadt and #Moncada are now looking at the French player, who was born in 2000. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2020