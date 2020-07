Calciomercato Milan, futuro Szoboszlai: parla il ct dell’Ungheria

Le parole di Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, sul futuro di Dominik Szoboszlai, centrocampista che piace al Milan.

Dominik Szoboszlai sta infiammando il calciomercato. Il nome del centrocampista ungherese del Salisburgo è in cima alla lista dei desideri del Milan.

Ogni giorno che passa, però, sembra aumentare sempre di più la concorrenza. In queste ultime ore a muovere passi importanti sarebbe stato il Napoli di Giuntoli ma il calciatore piace parecchio anche a Psg, Lazio e Arsenal.

Portarlo a Milano, per Gazidis e i suoi uomini non sarà per nulla facile, anche se i rossoneri potrebbero giocare la carta Rangnick, che ieri ha voluto vedere da vicino la partita di Szoboszlai con il Salisburgo.

In merito al futuro del classe 2000, il ct dell’Ungheria, Marco Rossi, ha così parlato: “Può ancora migliorare tanto e dipenderà molto dalle scelte che farà – ammette ai microfoni di TMW Radio – So che ha possibilità di giocare in Germania, Inghilterra e Italia”.