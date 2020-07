Leao: “Voglio diventare importante per il Milan. Ibra è diverso”

Parla Rafael Leao ai microfoni di Sky Sport.Il giovane ‘attaccante portoghese, tra i migliori ieri sera contro la SPAL, si tiene stretto il Milan

Rafael Leao è stato tra le note liete di Spal-Milan per i rossoneri. L’attaccante portoghese è entrato bene in partita, non solo per il gol segnato: “Sento la fiducia del mister e dei compagni – ammette l’ex Lille ai microfoni di ‘Sky Sport’ – così è più facile aiutare la squadra. Sono contento al Milan, spero di rimanere per tanto tempo”.

Ruolo d’attacco: “Sull’esterno c’è più spazio per me, per correre uno contro uno e per fare assist o rientrare e calciare in porta. Il mio obiettivo è diventare titolare del Milan ed essere un giocatore importante per questa squadra”.

Rapporto speciale con Ibrahimovic – “E’ come un fratello maggiore, mi dà dei consigli per fare meglio. È sempre sorridente, un grande compagno. Mi dà fiducia, è sempre tranquillo. Fuori dal campo è una persona diversa”.