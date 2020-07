Spal Milan, segna ancora Leao: due gol in tre partite

Leao ha segnato anche in Spal Milan, è il quarto gol in campionato, il secondo da quando è ricominciato dopo lo stop.

Rafael Leao ha segnato in Spal Milan il gol del momentaneo 2-1. Ancora una volta Stefano Pioli non lo ha schierato dal primo minuto ma a gara in corso. Il portoghese è entrato in campo ad inizio secondo tempo al posto di Calabria per provare a spingere sull’acceleratore.

Un ingresso positivo quello dell’ex Sporting Lisbona, sempre molto pericoloso quando è entrato in possesso della palla. La rimonta è stata possibile anche grazie al suo gol, di grande qualità. Ricevuta palla nell’area di rigore, l’ha controllata bene e poi ha aperto il piatto per piazzarla sul secondo palo. Un gran bel gol, utile per il raggiungimento del pareggio.

Per lui è il secondo gol in tre partita da quando la Serie A è ripresa. Aveva infatti segnato anche contro il Lecce, alla prima dopo tre lunghi mesi di stop. In quel caso aveva segnato di testa su assist di Andrea Conti.

Stasera invece il suo repertorio: la qualità tecnica e l’abilità di far gol. Per lui è il quarto gol in stagione: prima dello stop aveva segnato contro Fiorentina e Cagliari. Può fare molto di più.

SPAL MILAN, NUMERO INCREDIBILE DI TIRI