Spal Milan, incredibile numero di tiri: record dal 2013

Numero altissimo di tiri in porta del Milan contro la Spal, non succedeva dal 2013. Aumenta il rammarico per il Diavolo.

Spal Milan si è conclusa con il risultato di 2-2. Il pareggio è arrivato soltanto grazie ad un autogol di Vicari, su cross di Alexis Saelemaekers, uno dei migliori in campo. Ma la partita è stata dominata in lungo e in largo dai rossoneri. E il numero di tiri in porta lo testimonia.

Come riportato da OptaPaolo, infatti, il Milan questa sera ha tirato in porta 39 volte, ma soltanto in nove occasione è riuscito a centrare lo specchio. Troppo poco per una squadra come il Diavolo che avrebbe sicuramente potuto fare meglio.

Questo dato non succedeva da molti anni al Milan. Infatti l’ultima volta che i rossoneri hanno tirato così tanto in porta è nel 2013 contro il Genoa. Aumenta quindi il rammarico per non aver portato a casa tre punti pieni, soprattutto in vista di tre partite quasi impossibili: Lazio, Juventus e Napoli.