Szoboszlai gol, magia su punizione: il Milan deve accelerare

Dominik Szoboszlai protagonista del successo che ha permesso al Red Bull Salisburgo di vincere il titolo nazionale. Il Milan deve darsi una mossa per non perderlo.

Dominik Szoboszlai continua a fare gol in Austria. Ieri il talento del Salisburgo ha segnato nella vittoria per 5-2 della sua squadra contro lo Sturm Graz.

L’ungherese ha pennellato una splendida punizione che è valsa il 3-0 momentaneo al 73′. Il successo ottenuto ha permesso al club di proprietà della Red Bull di vincere il titolo nazionale con anticipo.

Szoboszlai è stato grande protagonista di questo trionfo con 8 gol e 11 assist in campionato. Il Salisburgo sa che nella prossima finestra del calciomercato lo perderà, ma intanto se lo è goduto pienamente in questa stagione.

Sulle tracce del giocatore ci sono società importanti. Il Milan da mesi è segnalato sulle sue tracce, però negli ultimi giorni il Napoli viene segnalato in grande pressing. Il club azzurro dovrebbe incontrare l’agente del centrocampista ungherese a breve.

Il Diavolo non deve farsi beffare per un obiettivo che rappresenterebbe un grande rinforzo in vista della prossima stagione. Tra l’altro, a un prezzo (24-25 milioni di euro) non eccessivo.