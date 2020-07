Calciomercato Milan, Ghiglione sogna i rossoneri

Paolo Ghiglione era finito nei radar del Milan per il calciomercato di gennaio. Ora le cose sembrano cambiate ma il terzino sogna il rossonero.

La prima parte di stagione di Paolo Ghiglione non è certamente passata inosservata. Il terzino classe 1997 ha dimostrato di avere gamba e un buon piede. L’ex Frosinone ha così sfornato un gol in Coppa Italia e cinque assist in campionato. Da dicembre però le cose sono cambiate: l’ambiente rossoblu, non sempre facilissimo, non gli ha permesso di mantenere gli stessi standard. Qualche problema fisico, poi, non ha certo aiutato.

A gennaio, come anticipato da MilanLive, Ghiglione è finito nel mirino del Milan. Oggi l’esterno destro non sembra essere una priorità dei rossoneri, che dopo Kalulu puntano a portare a Milanello Dumfries. Serve però l’uscita di Davide Calabria, deludente anche contro la SPAL.

Ghiglione – come riporta Tuttosport – spererebbe di tornare in orbita Milan. Con una retrocessione del Genoa tutto potrebbe diventare più facile.

