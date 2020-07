Inzaghi: “Lazio in emergenza. Ibra osservato speciale”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, anticipando i temi del match di domani sera tra la sua Lazio ed il Milan.

Dopo Stefano Pioli, anche Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa pre-partita, anticipando i temi di Lazio-Milan di domani all’Olimpico.

Il tecnico biancoceleste ha ammesso di essere in emergenza, per le tante assenze: “Siamo abituati a vivere in emergenza in questo periodo, ma qualsiasi modulo o schieramento, la squadra penso domani possa fare un’ottima gara domani. L’emergenza è uno stimolo in più, lo hanno dimostrato i ragazzi a Torino. Era la terza partita in tre giorni e hanno dimostrato carattere, umiltà e spirito di sacrificio”.

Inzaghi ha parlato della condizione dei suoi uomini: “Leiva sta meglio, Cataldi va valutato. Oggi vediamo se ci saranno buone risposte dall’allenamento. Marusic non ci sarà, probabilmente neanche a Lecce”.

Sul Milan di Pioli: “Lo conosco bene, era allenatore della Lazio quando io guidavo la Primavera. E’ molto preparato, il Milan è una squadra organizzata. Ibrahimovic? Non so se ci sarà, ma è un campione, sicuramente sarà un osservato speciale”.

