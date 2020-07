Lazio-Milan, probabili formazioni: dubbio Ibra, Correa prima punta

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo per la 30esima giornata di Serie A, contro la Lazio. Ecco le probabili scelte dei due squadre

Dopo lo stop contro la Spal si torna in campo all’Olimpico. Il Milan di Stefano Pioli, che perde Castillejo per infortunio, sfiderà una Lazio senza Caicedo e Ciro Immobile.

Per l’occasione il mister rossonero dovrebbe tornare ad affidarsi alla formazione tipo, con i rientri dal primo minuto di Conti, per Calabria, e Kjaer per Gabbia. Il reparto difensivo sarà completato da Romagnoli e Theo Hernandez, davanti a Donnarumma.

Il terzino francese sarà degli undici nonostante qualche acciacco. Confermata la cerniera di centrocampo con Kessie e Bennacer.

I tre trequartisti dovrebbero essere Saelemaekers, che prenderà il posto dell’infortunato Castillejo, Calhanoglu e Rebic. Il condizionale è d’obbligo perché il dubbio più grande è legato alla presenza dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic.

Se lo svedese dovesse partire dalla panchina sarebbe Paqueta ad occupare il ruolo di trequartista con l’avanzamento a prima punta del croato e lo spostamento a sinistra di Calhanoglu. Sarà quasi certamente fuori, nonostante la buona partita contro la Spal, Leao, pronto a dare il suo contributo in corso.

Per quanto riguarda la Lazio, le assenze di Caicedo e Immobile spingono Simone Inzaghi ad affidarsi a Correa come unica punta, supportata da Milinkovic–Savic e Luis Alberto.

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Milan:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paqueta (Ibrahimovic), Calhanoglu; Rebic.