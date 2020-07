Pioli promuove Leao: “Sta facendo bene. Ruolo? Ha una preferenza”

Il tecnico rossonero Pioli ha rilanciato la candidatura di Rafael Leao, calciatore finalmente più incisivo e in forma con il Milan.

Durante la sua conferenza stampa pre-match, Stefano Pioli ha focalizzato l’attenzione anche su un suo calciatore che finalmente sembra essersi sbloccato.

Rafael Leao, attaccante classe ’99, ha segnato contro la SPAL ed ora punta a diventare un punto di riferimento del Milan.

Possibile vederlo anche con la Lazio domani all’Olimpico. Ma intanto Pioli ne ha elogiato le qualità spiegando anche dove preferirebbe giocare: “Rafa sta facendo bene. Ha qualità e caratteristiche davvero importanti. A lui piace giocare più lontano dall’area, defilato rispetto alla prima punta. Vedremo se giocherà domani”.

Il massimo dunque per Leao sarebbe quello di giocare da seconda punta, magari al fianco di un elemento come Ibrahimovic. Ma anche il tandem con Rebic potrebbe essere un’ipotesi non da sottovalutare.

LEGGI ANCHE -> INZAGHI TEME L’EFFETTO IBRA