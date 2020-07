Milan, Biglia cambia idea: l’argentino vuole l’Italia

Lucas Biglia lascerà il Milan al termine della stagione. L’esperto centrocampista argentino potrebbe però non fare ritorno in patria come sembrava.

Volge alla fine l’avventura al Milan di Lucas Biglia. Il centrocampista al termine della stagione lascerà il club rossonero ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere.

In questi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero l’ex Lazio di ritorno in Argentina: Independiente e Boca Juniors sono uscite allo scoperto ma Biglia per la testa avrebbe un’altra idea.

Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’, l’esperto centrocampista vorrebbe continuare a giocare in Serie A.

