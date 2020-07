Infortunio Calhanoglu, le condizioni del centrocampista del Milan

Infortunio Calhanoglu, le ultime news sulle condizioni del centrocampista del Milan. Il turco è uscito a metà primo tempo del match contro la Lazio.

Hakan Calhanoglu è stato sostituito a metà del primo tempo di Lazio–Milan. Il centrocampista, che ha sbloccato il risultato con un bel gol, è uscito per infortunio. Ci sono già le prime indiscrezioni in merito alle condizioni del giocatore.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, da una prima analisi pare si tratti di una contusione al polpaccio sinistro. Chiaramente parliamo davvero di prime impressioni; per avere delle certezze bisogna attendere gli esami strumentali, che potranno essere effettuati soltanto nella giornata di domani. Sarebbe una perdita importante in vista della Juventus e del Napoli, le prossime due partite del Milan in campionato.

Calhanoglu infortunato, i tempi di recupero

La domanda è sempre la stessa: quando potrebbe rientrare? Una contusione non dovrebbe essere un infortunio così grave, ma ne sapremo di più soltanto dopo gli esami. In ogni caso non è da escludere che Pioli possa pensare di tenerlo fuori almeno dai titolari contro la Juventus martedì. Calhanoglu ha giocato tantissimo in questa ripresa ed è normale una flessione.

Pioli stasera lo ha sostituito con Lucas Paquetà, che sta giocando a sinistra per tenere Bonaventura trequartista a Saelemaekers a destra. In effetti le alternative al mister non mancano e questa potrebbe essere una buona impostazione. Non è da escludere anche un Rebic largo e Ibrahimovic prima punta. Insomma, le soluzioni ci sono, ma un’assenza come quella di Calhanoglu è molto pesante.

