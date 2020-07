Lazio Milan 0-0 LIVE, gol e risultato in tempo reale

La diretta live di Lazio-Milan, l’anticipo della 30^ giornata di Serie A. Aggiornamenti minuto per minuto dallo stadio Olimpico di Roma sul match.

15′ – Buon possesso palla prolungato dei rossoneri ma la Lazio è ben chiusa.

4′ – Partita subito molto intensa, la Lazio ha preso il controllo.

1′ – Si parte!

Il Milan potrebbe fare da arbitro per lo Scudetto. Stasera la sfida contro la Lazio. Oggi la Juve ha battuto facilmente il Torino, ora la squadra di Inzaghi è costretta a vincere per rimanere in corsa. La prossima settimana il Diavolo giocherà proprio contro la Juve.

Stefano Pioli ritrova finalmente Zlatan Ibrahimovic, titolare dopo l’infortunio al polpaccio. Fuori, un po’ a sorpresa, Ante Rebic, reduce da una prestazione poco esaltante contro la Spal. C’è ancora Calhanoglu, instancabile. Prima da titolare per Saelemaekers, uno dei più positivi in questa ripresa di campionato. Da segnalare anche il rientro di Kjaer.

La Lazio non potrà schierare gli squalificati Immobile e Caicedo. In attacco gioca Joaquin Correa con Luis Alberto alle sue spalle, a centrocampo c’è Marco Parolo. Gioca Patric in difesa.

Il tabellino di Lazio-Milan

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto; Correa.

All. S. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

All. S. Pioli

Arbitro: Calvarese

Marcatori:

Ammoniti: