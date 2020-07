Dove vedere Lazio Milan in diretta tv e streaming, tutte le informazioni necessarie sulla copertura televisiva e web della partita di Serie A di stasera.

Il Milan si prepara a scendere in campo in un match molto importante. Alle 21:45, questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, i rossoneri di Stefano Pioli si ritroveranno di fronte la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è in lotta per lo Scudetto e, nonostante le assenze pesanti, dovrà fare di tutto per portare a casa il risultato.

La Lazio infatti giocherà con maggior pressione perché saprà il risultato della Juve, in campo alle 17.15 contro il Torino nel derby della Mole. Inzaghi però non ha né Immobile e né Caicedo, mentre Pioli potrebbe ritrovare Ibrahimovic dal primo minuto. Sta decidendo in queste ore.

Sarà sicuramente una bella partita, imperdibile per tifosi e appassionati. Ecco dove e come vederla in diretta tv e in streaming.

Dove vedere Lazio Milan

Approfittane oggi per poter assistere al match dei rossoneri contro la Lazio, una partita potenzialmente spettacolare fra due squadre che giocano a viso aperto.

Ricordiamo che dallo scorso 7 ottobre non è più possibile accedere al mese gratuito. Il costo mensile dell’abbonamento però non è cambiato.

Potrete vedere DAZN tramite una Smart TV, oppure direttamente da PC, tablet o Smartphone con l’applicazione scaricabile gratuitamente su tutti gli store. All’Olimpico la partita sarà presentata da Diletta Leotta da bordo campo.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto, Correa.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Rebic.