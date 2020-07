Sportmediaset – Lazio-Milan, tentazione Ibrahimovic dal 1′

Le ultime di formazione in vista di Lazio-Milan secondo la redazione di Sportmediaset. Ibrahimovic pare sempre più titolare.

Stefano Pioli è sempre più tentato. Mancano poche ore al match tra Lazio e Milan di questa sera all’Olimpico, ed il tecnico rossonero potrebbe puntare sull’effetto-Ibra.

Zlatan Ibrahimovic infatti potrebbe seriamente partire da titolare contro i biancocelesti. Lo svedese non ha ancora i 90′ nelle gambe, come ammesso da Pioli ieri in conferenza stampa. Ma c’è e vuole subito tornare protagonista.

L’idea del mister emiliano è di dare subito spazio a Ibra al centro dell’attacco, dando invece una sera di riposo ad Ante Rebic, piuttosto affaticato contro la SPAL.

Ibrahimovic dunque guiderà l’attacco secondo Sportmediaset. Alle sue spalle Pioli ha previsto un tridente molto tecnico: Saelemaekers a destra, Paquetà al centro e Calhanoglu a sinistra, pronti a lavorare per mettere Ibra in condizione di far male.

L’ex PSG è una bestia nera per la Lazio e vuole a tutti i costi tornare a fare gol, provando a trascinare il Milan verso un posto in Europa. Ma anche mettere minutaggio sulle gambe per essere protagonista anche in Milan-Juventus di martedì prossimo.

