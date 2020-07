Milan, Ibrahimovic bestia nera della Lazio: i numeri

Milan, Zlatan Ibrahimovic o Ante Rebic rebic dal 1′ minuto? E’ questo il grande dubbio di Stefano Pioli. Ma lo svedese – come evidenzia il CorSport – è la bestia nera della Lazio. Ecco i numeri.

Zlatan Ibrahimovic o Ante Rebic, è questo il grande dubbio di Stefano Pioli per il match di stasera. Lo svedese, fresco del ritorno in campo, ha un’autonomia di circa 45 minuti, e il tecnico vuole capire se vale la pena giocarsela da subito o a gara in corso.

Lazio-Milan, Ibra bestia nera dei biancocelesti

Una decisione definitiva verrà presa quest’oggi, ma la sensazione è che lo svedese sia pronto a riassaporare il campo dal primissimo minuto. Sia perché a Ferrara ha dato subito dimostrazione di quanto sia determinante malgrado età e condizione fisica non ottimale, ma anche perché un generosissimo Rebic è apparso parecchio stanco nelle ultime prestazioni.

Una scelta definitiva verrà preso soltanto oggi dopo una sorta di provino, con l’ultima parola che spetterà direttamente a Ibra considerando autorità e rapporto sincero con Pioli. Ma lo svedese potrebbe essere un’arma determinante contro i biancocelesti. Il 38enne, infatti, è una sorta di bestia nera per i laziali.

In 13 sfide contro i capitolini tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Juventus, Inter e Milan, l’attaccante scandinavo ha infatti messo insieme ben 7 reti totali. E anche le delusioni – evidenzia il CorSport oggi in edicola – sono state poche, visto che il gigante di Malmo è uscito sconfitto solo una volta: 0-2 il 1° febbraio 2012.

Per il resto il bilancio personale conta 7 vittorie totali e 5 pareggio. Un bottino che Ibra vuole riaggiornare positivamente, soprattutto dopo il passo falso di Ferrara. Il match di stasera sarà uno snodo fondamentale per l’Europa League.

