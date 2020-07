Milan, i tempi di recupero di Castillejo. Tocca a Saelemaekers

Milan, ecco le prospettive per Samuel Castillejo dopo il comunicato rossonero. Nel frattempo toccherà ad Alexis Saelemaekers sostituire lo spagnolo.

Samuel Castillejo si ferma. Lo spagnolo, dopo una stagione ad altissima intensità nella doppia fase, è ora costretto ad alzare bandiera bianca per una lesione muscolare. Una vera e propria mazzata per Stefano Pioli, costretto a rinunciare a un equilibratore tattico fondamentale per il proprio scacchiere.

Ecco la nota apparsa ieri sul sito ufficiale del club: “AC Milan comunica che Samuel Castillejo, in seguito al problema riportato nel corso della partita SPAL-Milan, è stato sottoposto questa mattina a risonanza magnetica. L’esame ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni”.

Come evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola, l’ex Villarreal sarà out per almeno due settimane a causa dell’infortunio rimediato a Ferrara. Ma l’equilibrio è sottile: il 25enne potrebbe tanto recuperare e prendere parte al rush finale di campionato, tanto non farcela e chiudere di fatto qui la sua stagione a un mese dal triplice fischio.

Nel frattempo si scalda Alexis Saelemaekers, grande protagonista contro la Roma e autore di una prova convincente anche contro la Spal. Fresco della conferma ufficiale in rossonero, sarà il belga a rimpiazzare Castillejo. Pur non potendo garantire la stesa copertura che assicurava il collega di Malaga, sarà comunque fondamentale per la manovra offensiva milanista.

