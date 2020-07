Calciomercato Milan – Paquetà manda messaggi al club brasiliano

Il futuro di Lucas Paquetà potrebbe essere nuovamente in patria, nel suo Brasile. Ecco le rivelazioni che avrebbe fornito di recente.

Lucas Paquetà torna in Brasile? Una possibilità, visto che il destino del grande talento classe ’97 del Milan è sempre più nebuloso.

Paquetà nel 2020 è passato dall’essere ad un passo dall’addio, vista la mancata convocazione polemica di Brescia-Milan, a provare a rilanciarsi in campionato nelle ultime gare.

Ma una sua cessione non è esclusa. Come riporta Calciomercato.com le voci su un ritorno in patria non mancano. San Paolo e Flamengo sarebbero molto interessate al numero 39.

“Non andrò al San Paolo, il mio cuore è solo per il Flamengo“. Parole di Paquetà che potrebbero indirizzare le sue scelte di carriera. Il centrocampista tornerebbe volentieri a Rio de Janeiro, nella squadra che lo ha lanciato, escludendo invece un futuro paulista.

Ma difficilmente il Flamengo potrà accontentare le richieste del Milan, che vuole almeno 30 milioni di euro per Paquetà. Più possibile un’offerta per il prestito, opzione che a via Aldo Rossi non convince troppo.

I carioca hanno inoltre già reinvestito i 38 milioni di euro incassati dalla cessione di Paquetà al Milan: sono arrivati Gabigol, Gerson e Thiago, protagonisti dell’ultimo storico successo in Copa Libertadores.

