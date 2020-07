Lazio-Milan, i convocati di Pioli: ancora out Duarte

Lazio-Milan, i convocati di Stefano Pioli. L’unico assente effettivo, oltre chiaramente Samuel Castillejo, è Leo Duarte. All’interno la lista completa.

Lazio-Milan, ecco i convocati di Stefano Pioli. In difesa c’è Simon Kjaer malgrado gli ultimi acciacchi, ma manca ancora Léo Duarte tra i presenti. In mediana, con l’assenza di Samuel Castillejo, torna in gruppo anche il giovane Marco Brescianini. Confermato invece in attacco il giovane Daniel Maldini.

Lazio-Milan, i convocati

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

