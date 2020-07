Lazio-Milan, probabili formazioni: Saelemaekers dal 1′, Ibrahimovic scalpita 

Probabili formazioni Lazio-Milan: Simone Inzaghi farà a meno di Ciro Immobile out per squalifica, mentre Stefano Pioli è pronto a lanciare Zlatan Ibrahimovic dal 1′. Ecco le ultimissime.

Ecco il primo snodo cruciale. Dopo il pareggio amaro contro la Spal, ora il Milan è chiamato a rispondere sul campo della Lazio in pienissima corsa per lo scudetto. Ma la squadra di Simone Inzaghi non avrà il suo leader assoluto, Ciro Immobile, assente per squalifica.

La formazione della Lazio

3-4-1-1 per i bianconcelesti. Con Thomas Strakosha tra i pali, il terzetto difensivo vedrà Patric, Francesco Acerbi e Stefan Radu. In mediana agiranno invece Manuel Lazzari e Jony sugli esterni, con Marco Parolo e Sergej Milinkovic-Savic negli interni e Danilo Cataldi in cabina di regia. In attacco spazio a Luis Alberto dietro all’unica punta Joaquin Correa, considerando l’assenza anche di Felice Caicedo e sempre per squalifica.

La possibile formazione della Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto; Correa

La formazione del Milan

Il Diavolo risponde col suo classico 4-2-3-1. Ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma a difendere la porta, con Andrea Conti a destra, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli al centro e Theo Hernandez sulla sinistra.

In mediana agiranno invece Frank Kessie e Ismael Bennacer, con Alexis Saelemaekers sulla destra al posto dell’infortunato Samuel Castillejo, Lucas Paquaetá sulla trequarti e con Hakan Calhanoglu a sinistra. In attacco, al momento, il favorito è Zlatan Ibrahimovic con Ante Rebic che rifiaterebbe in panchina.

La possibile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquaetá, Calhanoglu; Ibrahimovic

