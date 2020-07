Calciomercato Milan, ribaltone Gabbia: verso l’addio

Non sta convincendo Matteo Gabbia. Il difensore, negativo contro la SPAL, al termine della stagione potrebbe lasciare il Milan con la formula del prestito

Sono in calo le quotazioni di Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999 è stato tra i peggiori nella sfida contro la Spal. Il calciatore ha così confermato l’andamento negativo dopo la prova incolore con il Lecce. Ora sembrano davvero lontane le ottime prestazioni contro Torino e Fiorentina di febbraio.

Il Milan senza Kjaer ha dimostrato di soffrire parecchio e la sensazione è che al termine della stagione Gabbia possa davvero fare le valigie.

Un’esperienza in prestito potrebbe essere la giusta soluzione: i rossoneri hanno dimostrato di credere nel calciatore, prolungandogli il contratto, ma Gabbia, ora, ha bisogno di giocare e sbagliare per poter crescere.

Al Milan tutto ciò non è possibile e proprio per questo potrebbe tornare di moda l’idea Parma. I gialloblu, durante il mercato di gennaio, hanno provato a prendere il centrale, senza riuscirci. Ora i rossoneri non si opporranno.

