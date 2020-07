Calciomercato Milan, Boga libera il colpo in attacco

Jeremie Boga potrebbe trasferirsi in Francia per vestire la maglia del Marsiglia. L’OM potrebbe così liberare Thauvin, che tanto piace al Milan.

Jeremie Boga continua ad infiammare il calciomercato. L’attaccante, con i due gol contro il Verona, è riuscito ad arrivare in doppia cifra. Un traguardo importante per un esterno classe 1997.

Le sue prestazioni, ovviamente, non sono passate inosservate. In Serie A tutti lo vogliono: Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Milan hanno chiesto informazioni al Sassuolo per il calciatore.

I neroverdi al momento hanno alzato il muro ma di fronte ad un’offerta da 30 milioni di euro difficilmente lo tratterranno.

Boga piace anche in Francia: ci sta pensando soprattutto il Marsiglia. L’OM deve fare i conti con il possibile addio di Thauvin, che guarda caso piace proprio al club rossonero.

L’idea – secondo quanto riportato ‘Le10Sport’ – sarebbe quella di sostituire l’esperto attaccante con il calciatore.

L’acquisto di Boga potrebbe rappresentare dunque il via libera per il Milan per il colpo Thauvin.

Più volte in Francia hanno, infatti, riportato che i rossoneri sarebbero in pole per l’acquisto del classe 1993, anche se in realtà il Milan vorrebbe mettere a segno il colpo, a zero, la prossima estate.