Lazio-Milan, Massara: “Ibra decisivo. Condizione fisica determinante”

Prima del calcio d’inizio di Lazio-Milan ha parlato Frederic Massara. Il Direttore Sportivo ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole.

Il Milan è pronto a scendere in campo all’Olimpico per sfidare la Lazio, in un match valevole per la 30esima giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio – ai microfoni di ‘DAZN’ – ha parlato Frederic Massara: “Ibrahimovic? Dobbiamo affrontare una partita alla volta, la sua presenza è molto importante – ammette il Ds – Siamo felici di averlo per questo finale di campionato, sarà certamente decisivo”.

Passo falso contro la Spal – “Pensavo di poter vincere contro la Spal ma le partite vanno giocate, anche il 2-2 poi si è dimostrato un buon risultato. Abbiamo mostrato una buona condizione fisica e questo ci fa ben sperare”.