Milan, Gattuso non molla: le ultime sul futuro di Kessie

Franck Kessie continua ad essere nel mirino del Napoli di Gennaro Gattuso. La posizione del Milan sul centrocampista ivoriano.

Franck Kessie è stato uno dei protagonisti della serata di ieri. Il centrocampista ivoriano con il nuovo modulo è cresciuto parecchio e anche ieri ha dimostrato i grandi progressi dell’ultimo periodo.

L’ex Atalanta ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e ad oggi non c’è aria di rinnovo. In casa Milan – come riporta Calciomercato.com – sono abbastanza tranquilli, il prolungamento verrà valutato senza fretta nei prossimi mesi.

Su Kessie c’è da tempo l’interesse da parte del Napoli. Gennaro Gattuso lo stima parecchio e lo vede come l’erede perfetto di Allan, destinato a lasciare il club azzurro al termine della stagione.

Ad oggi, però, si legge, il primo tentativo di approccio del club azzurro non è stato ritenuto soddisfacente dal giocatore dal ragazzo e dallo stesso Milan.

