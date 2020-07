Inter-Bologna 1-2: clamoroso a San Siro, Mihajlovic beffa Conte

Sinisa Mihajlovic sbanca San Siro. Il suo Bologna ha battuto in rimonta l’Inter di Antonio Conte, in un match valevole per la 30esima giornata di Serie A.

L’Inter di Antonio Conte cade a San Siro per mano di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna del tecnico serbo si è imposto in rimonta grazie alle reti di Juwara e Barrow.

I nerazzurri avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ad un gol di Lukaku. Ad inizio ripresa prima l’espulsione di Soriano che lascia in dieci i rossoblu, poi il rigore fallito malamente da Lautaro Martinez.

Nonostante l’inferiorità numerica il Bologna trova il pari, come detto, con il giovane Juwara, mandato in campo 9 minuti prima da Mihajlovic. Dopo l’espulsione, per doppia ammonizione di Bastoni, che ristabilisce la parità numerica, il gol della vittoria di Barrow.