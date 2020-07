Calciomercato Milan – Mandzukic torna in Italia: due opzioni

Mario Mandzukic può tornare a giocare in Serie A. L’attaccante croato ha nostalgia dell’Italia e anche diverse proposte.

Sei mesi lontano dall’Italia, ma già tanta voglia di tornare nel nostro campionato.

Mario Mandzukic sembra pronto a fare le valigie, lasciare il ricco ma troppo esotico campionato qatariota e proporsi nuovamente come protagonista in Serie A.

Lo scrive oggi il portale spagnolo di calciomercato Todofichajes.com. Pare che l’avventura all’Al-Duhail sia già ai titoli di coda, mentre in Italia non mancherebbero le proposte.

Due le opzioni per il centravanti croato. La prima è stata già anticipata nelle scorse settimane: il Milan potrebbe accogliere Mandzukic in vista della prossima stagione, come punto di riferimento in attacco.

Un centravanti fisico, cattivo e concreto. Un ideale sostituto di Zlatan Ibrahimovic, accanto al quale potrebbero crescere e migliorare diversi giovani talenti rossoneri.

L’altra ipotesi è molto particolare ma intrigante. Pare che il Benevento di Pippo Inzaghi, neopromosso in Serie A, stia tentando Mandzukic con una proposta a sorpresa.

Le ‘Streghe’ vorrebbero costruire una squadra internazionale e di spessore calcistico per il 2020-2021. Oltre al già acquistato Loic Remy potrebbe dunque arrivare l’ex Juventus per completare il reparto offensivo.

Milan o Benevento? Due progetti molto diversi nel futuro di Mandzukic. Una cosa è certa: il croato vuole chiudere la carriera in Italia.

LEGGI ANCHE -> SCOMPARSA MORRICONE: OMAGGIO DELLA SERIE A ITALIANA