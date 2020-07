Milan-Juventus: ottimismo Calhanoglu, ma Paquetà si prepara

Stefano Pioli ha pochissimi dubbi sulla formazione da schierare in Milan-Juventus di campionato. Lucas Paquetà per Hakan Calhanoglu possibile variazione.

Siamo alla vigilia di Milan-Juventus e alle 18 si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra rossonera a Milanello. Solo nel tardo pomeriggio, dunque, avrà le idee più chiare sulla formazione da schierare.

Non è escluso che venga confermato l’undici titolare impiegato a Roma contro la Lazio. In tal caso, ci sarebbe la riproposizione di Zlatan Ibrahimovic come terminale offensivo del 4-2-3-1. Ma Ante Rebic, capocannoniere stagionale del Milan, partirebbe ancora dalla panchina.

Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, uscito per affaticamento muscolare sabato all’Olimpico, c’è fiducia sul recupero. Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, il turco dovrebbe essere nella lista dei convocati. Tuttavia, non va escluso che Pioli lo lasci in panchina per preservarlo.

Se Calhanoglu non dovesse essere scelto come titolare, il suo posto verrebbe preso da Lucas Paquetà. Il numero 39 del Milan dopo il lockdown ha un piglio migliore rispetto a quello visto nella prima parte della stagione.

Contro la Juventus potrebbe avere una chance importante per giocare nella posizione che predilige, quella di trequartista. Dopo la seduta di rifinitura a Milanello ne sapremo di più.

