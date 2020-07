Calciomercato Milan – Assalto a Milenkovic: le ultime news

Il Milan punta Nikola Milenkovic della Fiorentina per rinforzare il pacchetto difensivo e sta preparando l’offerta da sottoporre a breve al club toscano.

Tra le idee del Milan per rinforzare la difesa c’è Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina. Ormai da settimane il suo nome viene accostato al club rossonero.

Oggi il quotidiano La Nazione spiega che il Diavolo intende fare sul serio per assicurarsi il giocatore. È stato già comunicato all’agente che verrà effettuata un’offerta a breve.

La società viola ha fissato a circa 35 milioni di euro il prezzo di Milenkovic. Il Milan potrebbe inserire Lucas Paquetà nell’operazione. Il brasiliano piace alla Fiorentina, che però preferirebbe monetizzare senza contropartite la cessione del difensore serbo.

Già a gennaio il direttore sportivo Daniele Pradè aveva effettuato un tentativo per Paquetà. Tuttavia, non fu trovato l’accordo su formula e cifre con il Milan. La trattativa sfumò. Comunque non è escluso che i viola ci possano riprovare, dato che il calciatore piace tuttora.

L’inserimento dell’ex Flamengo nell’affare Milenkovic sarebbe naturale, ma i club dovranno trovare la quadra sulle valutazioni dei cartellini. Ultimamente il brasiliano sta trovando maggiore spazio e il suo prezzo può risalire.

