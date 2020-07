Calciomercato Milan – Nuovo tentativo per Samardzic

Lazar Samardzic, 18enne centrocampista dell’Herha Berlino, è tra i giovani che piacciono al Milan in vista della prossima sessione del calciomercato.

Il Milan ha messo gli occhi su Lazar Samardzic, talento classe 2002 che milita nell’Hertha Berlino. Potrebbe esserci anche lui tra i giovani destinati ad arrivare a Milanello nella prossima finestra del mercato.

Si tratta di un centrocampista offensivo che a maggio ha fatto il suo esordio assoluto in Bundesliga, dopo i 14 gol e i 9 assist collezionati nelle 16 presenze nel campionato under 19. Viene considerato un predestinato e già a gennaio Paolo Maldini aveva effettuato un tentativo.

Samardzic tra gli obiettivi del mercato del Milan

I colleghi di calciomercato.com confermano che il Milan ci aveva provato mesi fa. Ma nonostante la trattativa non sia decollata, l’idea del club rossonero è di rifarsi avanti per Samardzic. La concorrenza non manca: anche Juventus, Barcellona e Atletico Madrid hanno messo il talento tedesco nel mirino.

L’Hertha Berlino spera di riuscire a resistere alle offerte, anche perché vorrebbe valorizzare ulteriormente il ragazzo prima di venderlo. Tuttavia, molto dipenderà dalle proposte economiche che arriveranno al club e al giocatore stesso.

Samardzic è un giovane con grandi prospettive. Ha qualità tecniche importanti, con un piede mancino molto preciso per effettuare assist e tiri. Abile nel dribbling, è molto intelligente dal punto di vista tattico e fisicamente è ben messo (è alto 1,84 m).

Un calciatore abbastanza completo che potrebbe rivelarsi un investimento azzeccato da parte del Milan. Non sarà facile assicurarselo, però il club rossonero ci riproverà.

