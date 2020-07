Allegri: “Ecco cosa serve al Milan per tornare ai vertici”

Massimiliano Allegri ha detto la sua opinione su come il Milan dovrebbe operare per tornare a vincere. In questi anni il club rossonero ha faticato tanto.

Massimiliano Allegri dopo un anno senza allenare è pronto per tornare in panchina. Non è ancora chiara la sua destinazione, ma un tecnico con il suo curriculum non avrà problemi a trovare una squadra.

Intervistato dal quotidiano Marca, l’allenatore toscano si è così espresso sul suo futuro: «Non mi importa dove, cerco un club che voglia condividere un progetto e avere l’ambizione di competere per vincere. Se mi piacerebbe la Liga? Nessuno risponderebbe no a questa domanda».

Ad Allegri è stato anche chiesto del Milan, suo ex club, e di quando potrà tornare ad ambire al titolo in Italia: «Purtroppo credo che ne manchi ancora. Il Milan ha bisogno di un progetto forte e di continuità. Cambiare la rosa tutte le stagioni non ti permette di crescere».

Recentemente l’ex tecnico della Juventus è stato accostato alla panchina rossonera, dove riapproderebbe in caso di passaggio della società dal fondo americano Elliott Management Corporation al miliardario francese Bernard Arnault. Rumors che, comunque, sono stati smentiti.

Allegri sicuramente cerca una squadra che disputi la Champions League e il Milan non rientra tra le due destinazioni papabili. In futuro chissà, ma attualmente è difficile pensare a un suo ritorno a Milano.

