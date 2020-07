Calciomercato Milan – Rebic attira interessi, il Diavolo accelera

Milan, attenzione alla beffa per Ante Rebic. Come infatti rivela La Gazzetta dello Sport, diversi club stanno drizzando le antenne per il rendimento del 26enne. Ecco cosa sta succedendo.

Ante Rebic continua a far rumore nel panorama calcistico mondiale, anche più del dovuto e costringendo il Milan ad accelerare per evitare sgradevolissime sorprese. Come infatti rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, questo super 2020 del croato ora sta solleticando gli appetiti di diversi club.

Ecco perché il club rossonero è pronto ad entrare nel vivo. L’obiettivo è acquistarlo a titolo definitivo e farlo quanto prima, approfittando del fatto che André Silva, dall’altra parte, anche sta avendo un ottimo rendimento che favorisce a una fumata bianca generale tra le parti.

A favore della società, inoltre, c’è la volontà del 26enne fortemente intenzionato nel restare in rossonero, lì dove si è esaltato oltremisura ed è convinto di poter fare uno step importante in carriera dopo le varie esperienze in alcuni realtà medio-piccole. Per quanto riguarda invece la valutazione, siamo probabilmente attorno ai 30 milioni di euro.

Nel frattempo è pronta un’altra staffetta con Zlatan Ibrahimovic in vista di Milan-Juventus: “In questo periodo è importante parlare coi giocatori ora per capire chi è stanco e chi è meno. Ante aveva bisogno di rifiatare”, ha riferito mister Pioli dopo il colpaccio dell’Olimpico. Anche domani sera Rebic dovrebbe partire dalla panchina.

