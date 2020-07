Szoboszlai, ancora assist e gol. Eletto miglior giocatore in Austria

Il Milan ha osservato anche l’ultima prestazione di Dominik Szoboszlai, che ha concluso positivamente il campionato austriaco. Ottimi numeri per lui in stagione.

Il Red Bull Salisburgo ha concluso molto positivamente il campionato 2019/2020. Ha strapazzato 3-0 il LASK in trasferta, dopo aver matematicamente vinto il titolo nella penultima giornata.

Ancora protagonista Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese accostato soprattutto a Milan e Napoli. Suo il gol del primo vantaggio su calcio di rigore e poi l’assist per il 2-0 di André Ramalho. Ha concluso la Bundesliga con 9 reti e 14 assist totali.

Lo straordinario rendimento di questa stagione gli ha permesso di venire nominato giocatore dell’ultimo campionato austriaco. Un bel riconoscimento per Szoboszlai, che nel prossimo mercato dovrebbe lasciare il Red Bull Salisburgo. Ha voglia di mettersi alla prova in una lega più importante e le opzioni non gli mancano.