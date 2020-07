Sky – Kessie, l’Inter può riprovarci: idea scambio

Secondo Di Marzio l’Inter starebbe pensando ad un nuovo tentativo per Franck Kessie. Si profila un possibile scambio fra cugini.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, l’Inter potrebbe riprovarci per Franck Kessie. Già in passato la società nerazzurra ha pensato al centrocampista del Milan e adesso Antonio Conte potrebbe chiederlo di nuovo a Marotta e Ausilio.

Non si tratta di una trattativa avviata o meno, ma soltanto di un’idea. L’Inter ci sta pensando e potrebbe proporre al Milan uno scambio, come già fatto in passato. Infatti, rivela Di Marzio, la società nerazzurra aveva offerto l’anno scorso Gagliardini in cambio di Kessie.

Secco no del Milan, che ha preferito tenere Kessie. Adesso questo ritorno di fiamma secondo il noto giornalista di Sky Sport. Vedremo se si concretizzerà o meno. Intanto il casa Diavolo si attendono risvolti per il futuro: sarà Rangnick a decidere se vendere o meno l’ivoriano?

