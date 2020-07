Rangnick, la risposta del Milan | Arriva la smentita

Oggi si sono diffuse nuove indiscrezioni sull’arrivo di Rangnick al Milan. In questi minuti è arrivata la smentita da parte del club.

In giornata si è diffusa l’ennesima indiscrezione in merito all’arrivo di Ralf Rangnick. Stando a quanto riportato da diverse fonti, il Milan avrebbe già comunicato a Paolo Maldini l’arrivo dell’allenatore tedesco, in panchina e in dirigenza.

Da definire il futuro dell’attuale direttore tecnico rossonero, al quale sarebbe stato proposto un ruolo da ambasciatore. Tutto fatto? L’ANSA ha reso nota la smentita del Milan. Ecco quanto filtra dal club.

“Nessuna decisione tecnica è stata presa né verrà presa dal Milan prima della fine della stagione, e si conferma una volta di più massimo supporto e fiducia della dirigenza a Pioli e alla squadra“.

