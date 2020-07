Milan-Juventus, Maldini: “Legame non è in discussione”

Tutto pronto per Milan-Juventus, match valevole per la 31esima giornata di Serie A. Leggi le dichiarazioni di Paolo Maldini nel pre-gara.

Il Milan sfida la Juventus a San Siro, in un match valevole per la 31esima giornata di Serie A. Prima del calcio d’inizio ha parlato il ds dei rossonero Paolo Maldini: “Voci? Questa squadra ha dimostrato che sente poco le distrazioni dall’esterno – ammette ai microfoni di ‘DAZN’ Non sono cose nuove, ci abbiamo fatto il callo”.

Ruolo di ambasciatore – “Questo non lo so, io voglio arrivare bene a questo finale di stagione, possiamo raggiugnere gli obiettivi prefissati. Vuole rimanere? E’ una domanda difficile per uno che ha la mia storia… il mio legame con il Milan non è in discussione. Parlo spesso con Gazidis, non ci sono situazione definitive, ma si aspetta il finale di stagione”.

