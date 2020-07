Sky – Milan-Raiola, a giorni l’incontro per Donnarumma

Novità sul prossimo e decisivo incontro per il futuro di Gigio Donnarumma. In ballo il rinnovo del portiere rossonero.

La redazione di Sky Sport è sicura: a giorni andrà in scena un confronto decisivo per il futuro di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere del Milan deve discutere il rinnovo contrattuale con il club rossonero, visto che a giugno 2021 scadrà il suo attuale accordo.

Pare che la dirigenza Milan e l’agente Mino Raiola si incontreranno di persona già nei prossimi giorni. Un primissimo faccia a faccia che aiuterà a capire cosa ne sarà di Donnarumma e si potranno gettare le basi per il rinnovo.

Il classe ’99 è molto tentato dall’idea di restare in un Milan pronto a programmare il futuro, anche con l’imminente arrivo di Ralf Rangnck e l’avvio di un progetto basato sui giovani talenti.

Il Milan chiede un aut aut a Gigio: o rinnoverà entro poche settimane il proprio contratto, altrimenti dovrà essere messo sul mercato per non rischiare di perderlo a costo zero.

I rossoneri intanto dovrebbero confermare l’offerta contrattuale: 6 milioni netti di ingaggio più bonus per Donnarumma.