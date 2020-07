Milan-Juventus, dodicesima sfida Ibra-Ronaldo: i precedenti

I precedenti degli incroci tra due campionissimi di livello mondiale: da una parte Zlatan Ibrahimovic, dall’altra Cristiano Ronaldo.

Milan-Juventus di questa sera rappresenta un classico del calcio italiano. Ma anche l’incontro tra due stelle assolute di livello internazionale.

Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Due campioni dominanti, dalla classe e dall’ego smisurato. Non sarà certo la prima volta che lo svedese e il portoghese si affrontano vis à vis.

Si tratterà del dodicesimo confronto diretto tra Ibra e CR7 in competizioni ufficiali. Negli undici precedenti si contano cinque vittorie dello juventino, cinque pareggi ed un solo successo dell’attaccante del Milan.

L’ultima volta che i due campioni si sono affrontati piuttosto recentemente: il 13 febbraio 2020, semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juve terminata con il punteggio di 1-1.

Il primissimo incrocio invece risale al 2008: duello tra Svezia e Portogallo con i due attaccanti come protagonisti, in un match valido per le qualificazioni mondiali. Finì con un non indimenticabile 0-0.

L’unico successo di Ibrahimovic contro Ronaldo riguarda la Liga spagnola 2009-2010, nell’unico anno dello svedese come attaccante del Barcellona. Fu proprio un suo sigillo a determinare il successo dei catalani contro il Real Madrid di CR7.

Da ricordare anche una doppia sfida tra Milan e Real Madrid nella Champions League 2010-2011. Vittoria dei blancos, con gol di Ronaldo, nel match d’andata. Bellissimo pareggio per 2-2 nel match di ritorno con grande prova di Ibra e Pippo Inzaghi.

