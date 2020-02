Milan-Juventus, tabellino e pagelle del match d’andata della semifinale di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO – Milan cauto ed equilibrato all’avvio. Kessie spaventa dopo un minuto di gioco e la partenza sembra quasi quella del derby, ma è soltanto un’illusione. Questa volta non c’è lo stesso impeto e la stessa facilità di manovra. Solo singole fiammate iniziali ma il Diavolo finisce con l’abbassare il baricentro. La Juventus, tuttavia, non è mai davvero pericolosa. L’unico vero brivido per i rossoneri arriva infatti soltanto al 35esimo, quando Donnarumma respinge un diagonale di Cuadrado che diventa quasi un assist per Dybala.

SECONDO TEMPO –

Milan-Juventus: tabellino e voti

Marcatori: 60′ Rebic

Ammoniti: 28′ Ibrahimovic, 29′ Dybala, 41′ Theo Hernandez, 57′ Kessie

Espulsi:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 6.5, Kjaer 6, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 6; Kessie 6, Bennacer 6.5; Castillejo 6, Calhanoglu 5.5, Rebic 6; Ibrahimovic 6. All. Pioli 6

Juventus (4-3-3): Buffon 6.5; De Sciglio 6, de Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Ramsey 5.5 (dal 62′ Bentancur), Pjanic 6, Matuidi 6; Cuadrado 6, Dybala 6.5, Cristiano Ronaldo 6

Milan-Juventus, le pagelle dei rossoneri

Donnarumma 6: che brivido al 35esimo su Cuadrado, quando quasi serve un tapin vincente a Dybala. Decisamente meglio al 59esimo

Calabria 6: nel primo tempo ha Ronaldo dalla sua parte non sfigura, nella ripresa svaria anche Dybala dalle sue parti e tiene sempre botta. Senza dimenticare la conclusione del 21esimo con cui spaventa parecchio la Juventus.

Kjaer 6: attento sulle palle alte e preciso anche nella altre circostanze. Una sicurezza per il Milan, nessun timore reverenziale contro il tridente bianconero.

Romagnoli 6.5: autorevole come suo solito. Tiene bada a Cuadrado e chiunque si affacci dalle sua parti, tra cui anche Ronaldo.

Theo Hernandez 6: ogni volta che accelera è panico per gli avversari. Stasera deve badare anche a un insidioso Cuadrado ma se la cava bene in questa prima parte. Pesantissimo il giallo che becca sul finale del primo tempo: gli costerà il match di ritorno.

Kessie 6: riscalda la gara con una grande conclusione dalla distanza dopo appena un minuto di gioco. Poi fa da diga davanti alla difesa in modo impeccabile all’avvio. Che follia al 44esimo con quella gomitata su Cuadrado.

Bennacer 6.5: grinta, lotta e qualità. Bracca e fa a sportellate per poi impostare come sa fare.

Castillejo 6.5: riecco il tornante di Malaga. Propositivo quando avanza e puntuale nel ripiegare. Suo il cross con cui Rebic sblocca il risultato.

Calhanoglu 5.5: ancora un match nella sua reale zona di competenza. Fluido come suo solito ma può fare di più in termini di rifinitura.

Rebic 7: sta bene e si vede. Primo squillo dopo 4 minuti con una conclusione dal limite, poi una gran giocata al 16esimo con cui serve Ibra e viceversa sia a fine primo tempo che a inizio secondo. Che occasione a tu per tu con Buffon. L’intesa con Ibra funziona alla grande, al 60esimo fa impazzire San Siro.

Ibrahimovic 6.5: prova a pulire ogni pallone, tipo quello al 28esimo per Rebic, ma gliene arrivano davvero pochi. Pesantissimo il giallo rimediato al 28esimo: salterà il match di ritorno. Una mazzata per il Diavolo. Assist geniale per Rebic a inizio ripresa, al 59esimo c’è solo l’illusione del gol.

Pioli 6: Milan cauto all’avvio. Il tecnico ripropone il 4-2-3-1 ma questa volta c’è meno impeto e rapidità in costruzione. Bene invece la ragnatela costruita tra mediana e difesa.

