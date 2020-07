Konami annuncia: niente Milan in PES 2021

Gli appassionati del videogioco calcistico targato Konami potrebbero non ritrovare il Milan nella prossima edizione del 2021.

Una notizia negativa per i tifosi del Milan e appassionati di videogiochi.

La Konami, nota casa di produzione video-ludica giapponese, ha fatto sapere di non aver trovato l’accordo per il rinnovo delle licenze con Milan e Inter per l’universo PES.

Vale a dire che i due club milanesi non concederanno l’utilizzo di nome sociale, logo e maglie ufficiali nei prossimi simulatori calcistici targati Konami.

In sintesi nella prossima edizione di PES 2021 non ci sarà il Milan, o meglio vi sarà una squadra ma con un nome e delle caratteristiche non originali vista la mancanza della licenza e dei diritti di riproduzione.

Una questione già accaduta alla Juventus, però in FIFA 20, ovvero il rivale diretto di PES. La squadra bianconera, dopo non aver concesso la licenza ad EASports, si è ritrovata nel videogioco con il nome di Piemonte Calcio e con una particolare maglia rosa anziché la classica bianconera.

Ci dobbiamo aspettare un ‘Lombardia FC‘ al posto dell’originale AC Milan nella prossima edizione di PES?

